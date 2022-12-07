Вильфанд предрек Европе нестабильную зиму с резкими похолоданиями

7 дек. 8:04

В Европе зима будет неоднородной, ожидаются резкие понижения температуры и частые оттепели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"Нынешняя зима и в западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели, а в среднем – температурный фон около нормы", - заявил синоптик.

Он отметил, что начавшаяся зима в Европе окажется холоднее прошлой, когда средняя температура была "чуть выше нормы".