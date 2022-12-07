Турпоток из России в Абхазию вырос на 30%

7 дек. 7:53

По итогам года рост потока российских туристов в Абхазию составит порядка 30%, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Он отметил, что турпоток мог бы вырасти еще, его остановил рост цен на отдых в республике. В 2020 году средний чек составлял 30 тыс рублей, в 2021-м - 41 тыс рублей, в этом году - 59 тыс рублей. "Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста", - рассказал Осауленко.

Глава ассоциации добавил, что Абхазия может стать всесезонным направлением за счет санаторно-курортной составляющей, однако туризм в республике и инфраструктуру нужно развивать.