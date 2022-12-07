Турецкий электромобиль TOGG выставляется в аэропорту Стамбула

7 дек. 7:39

В терминале международных рейсов аэропорта Стамбул выставили первый турецкий электромобиль TOGG в модели седан, сообщает в среду "Анадолу".

Электромобиль TOGG в аэропорту Стамбула можно будет увидеть в течение декабря.

Сообщается, что авиапассажиры - как местные жители, так и иностранцы, проявили большой интерес к новинке автопрома. У автомобиля собралась очередь из желающих сфотографироваться.

Иностранцы отметили красивый элегантный дизайн электромобиля и уже планируют приобрести TOGG, как только машина станет доступна за пределами Турции.