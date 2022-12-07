Россия и Китай установили рекорд по товарообороту

7 дек. 7:27

С начала года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32% и составил рекордные $172,406 млрд, следует из данных главного таможенного управления КНР.

За 11 месяцев в Россию было ввезено китайских товаров на $67,334 млрд - плюс 13,4% к данным прошлого года. Российские поставки в КНР выросли на 47,5%, до $105,072 млрд.

Напомним, по итогам 2021 года товарооборот между РФ и КНР вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд.

К 2024 году Россия и Китай намерены довести товарооборот до $200 млрд.