Глава Минэнерго Узбекистана записал обращение к замерзающему населению

7 дек. 7:08

Вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов записал видеообращение к населению по поводу ситуации с отключениями газа и электричества.

Министр напомнил, что сейчас задача - обеспечить газом жилые дома и поставлять его на тепловые электростанции для производства электроэнергии.

"Да, существуют возражения. Не до всех доходит [электричество и газ], происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает", – заявил Мирзамахмудов.

Он добавил, что в Минэнерго считают, что введение плановых ограничений позволит выйти из сложившейся ситуации без более серьезных последствий. "Именно поэтому мы принимаем такие кардинальные меры", – отметил министр.