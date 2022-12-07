СМИ: названы три варианта ответа России на потолок цен на нефть

7 дек. 6:28

Власти России прорабатывают три возможных ответа на введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть, пишет газета "Ведомости".

По данным газеты, проект указа российского лидера обсуждается его администрацией с правительством.

Ответом России может стать полный запрет продажи сырья поддержавшим "потолок цен" государствам, даже через посредников.

"Второй вариант, по словам источников, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем", - сообщает издание.

Также разработана мера "индикативной цены", по которой определяется максимальный дисконт Urals к эталонному сорту Brent, при его увеличении сделка не состоится.

Пока ни один из вариантов не получил одобрения, поделился с газетой источник. Он не исключил, что "возможны и другие альтернативы или их комбинация".