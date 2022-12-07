Тепло вернулось во все дома Экибастуза

7 дек. 6:13

На утро 7 декабря во все пострадавшие в Экибастузе дома подается тепло, сообщает оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения в городе.

Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной при давлении 8,8 кг/см2, рассказал глава оперштаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

"Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе", - сказал он.

Ожидается, что ситуация с отоплением в городе окончательно нормализуется в ближайшие 2-3 дня. Напомним, ЧС на ТЭЦ в Экибастузе произошла в конце ноября. В городе стоят морозы свыше 20 градусов.