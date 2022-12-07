Стало известно, во сколько обойдется новогодний отдых в кубанском санатории

7 дек. 3:36

Отметить Новый год в санатории можно за 15 тыс рублей, следует из данных портала бронирования Санатории-России.рф.

Путевка в санатории Краснодарского края при заезде на три дня и две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется в среднем в 15,1 тыс рублей. Путевка включает проживание, лечебные процедуры и питание, за новогодний банкет нужно будет заплатить отдельно.

Аналогичные путевки в санатории Санкт-Петербурга обойдутся в 15,8 тыс рублей, Калининградской области - 15,7 тыс, Ставропольского края - 15,2 тыс рублей.

Отмечается, что Краснодарский край, Ставрополье и Крым вошли в тройку самых популярных для санаторно-курортного отдыха в 2022 году.