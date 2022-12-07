В Карачаево-Черкесии издали сборник фольклора для детей на карачаевском языке

7 дек. 5:25

Сборник сказок и основ народного этикета "Ана тилде акъыл сез" на карачаевском языке вышел в Карачаево-Черкесии, рассказали в министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати республики.

Название переводится как "Мудрое слово на родном языке".

"Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству", - пояснили в ведомстве.

Тексты в книге сопровождены красочными иллюстрациями. Она адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста.

Презентация пройдет в середине декабря, ее экземпляры будут переданы в школы и детские сады КЧР.