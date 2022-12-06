В Дагестане вынесли приговор экс-директору энергокомпании

6 дек. 22:54

Бывший руководитель энергетической компании "Дагэнерго" Муртазали Гитинасулов осужден на три года условно с испытательным сроком еще на два года за хищение 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в Верховном Суде Дагестана.

Как отмечается, суд счел, что его исправление возможно без изоляции от общества.

По данным следствия, Гитинасулов в 2012 году, будучи директором энергокомпании, разработал преступный план для хищения денег, которые были выделены на реконструкцию высоковольтных линий в Цумадинском районе Дагестана. Для реализации плана он привлек иных лиц, в числе которых подрядная строительная организация. В 2013 году подрядчик проделал часть работы, при этом часть из них на сумму 2,6 млн рублей осталась невыполненной.

Гитинасулов полностью признал вину. Он также присужден к взысканию 1,3 млн рублей в пользу ПАО "Россети Северный Кавказ", передает ТАСС.