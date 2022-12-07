Объединенные Арабские Эмираты: секрет успеха за полвека

За 50 лет существования Объединенные Арабские Эмираты из пустынной страны превратились в одно из богатейших государств мира. По статистике за 2022 год, каждый десятый житель ОАЭ - миллионер, а ВВП на душу населения составляет $78,225. Сегодня Эмираты - самое привлекательное туристическое направление на планете, а инновационные проекты, которые реализует страна, известны на весь мир.

Но что было до того, как мир узнал об Эмиратах, и как всего за полвека бывшая британская колония сумела превратиться в одну из самых процветающих и влиятельных стран мира?

Что было ДО…

До декабря 1971 года Объединенных Арабских Эмиратов в том виде, в котором они нам известны сегодня, не существовало. На протяжении своей многовековой истории северо-восточная часть Аравийского полуострова либо находилась в состоянии перманентного соперничества, либо пребывала под контролем европейских держав.

Первые города будущих Эмиратов - Дубай, Шарджа и Фуджейра - возникли в VII веке, когда небольшие княжества Персидского залива вошли в состав Арабского халифата, просуществовавшего до IX века. До XV века отдельные шейхства пользовались относительной независимостью, обеспечивая себя в основном за счет торговли жемчугом, а также рыболовства и оазисного земледелия. К концу XV века на берегу Персидского залива удалось закрепиться Португалии, однако в результате вторжения арабские торговые маршруты пришли в упадок, а региональная напряженность значительно возросла.

После изгнания Португалии из региона важными водными путями завладели пираты - как местные, так и европейские. В результате часть территории, на которой сегодня расположены Объединенные Арабские Эмираты, получила название ”Пиратский берег”. Чтобы защитить свои торговые суда, а также получить контроль над Персидским заливом (важным морским маршрутом на пути из Индии в Европу) Великобритания до 1820 года заключила несколько договоров с арабскими княжествами, обеспечив им защиту в обмен на значительные уступки: эмиры обязались отдавать земли и подписывать соглашения только с Британской империей. К середине века территория современных ОАЭ получила название Договорный Оман.

Благосостояние, которое некогда обеспечивалось торговлей жемчугом, сошло на нет, когда в начале XX века в Японии появилась технология искусственного выращивания драгоценного минерала. В конце 1930-х годов на территории Абу-Даби начинается разведка нефти, и уже через 20 лет регион привлекает множество иностранных инвесторов, однако большая часть прибыли поступает нефтяным корпорациям по концессионным соглашениям.

К 1971 году Великобритания ни политически, ни финансово не могла больше обеспечивать протекторат далеких территорий и приняла решение покинуть Договорный Оман. 2 декабря 1972 года шесть эмиратов (Абу-Даби, Аджман, Дубай, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа) объявили свою независимость (седьмой эмират, Рас-Эль-Хайма присоединился к ним в феврале) и выбрали себе новое название - Объединенные Арабские Эмираты.

…и как стало ПОСЛЕ

По сути, своим процветанием ОАЭ обязаны в первую очередь эмиру Абу-Даби Заиду ибн Султану аль Нахайяну, благодаря видению которого федеративное государство в неспокойном ближневосточном регионе за первые 30 лет добилось редкого в мировой истории процветания.

В первое десятилетие своего существования новому государство удалось заработать значительное состояние за счет огромных запасов нефти (ОАЭ на шестом месте в мире по количеству углеводородов), ускоренному развитию нефтегазовой промышленности, а также значительно выросшим мировым ценам на ресурс в связи с нефтяным кризисом 1973 года.

Наряду с развитием промышленности огромное внимание уделяется социальному обеспечению: открываются федеральные больницы, создаются центры медицинского обслуживания и университеты, а для населения обеспечиваются рабочие места и бесплатно выделяются участки земли. В 1973 году появляется национальная денежная единица, а также Центральный банк. В тот же период Эмираты осознают необходимость развития транспортной инфраструктуры, городского строительства и телекоммуникационного сектора, в связи с чем на работу привлекаются первые иностранные специалисты.

К 1982 году был построен Международный аэропорт Абу-Даби. Создание Дубайской алюминиевой компании и Международной нефтяной инвестиционной компании в начале 1980-х привело к революции на рынке труда, а оформление Свободных экономических зон обеспечило развитие бизнеса, как крупного, так и среднего на территории страны.

В 1990-х годах правительство ОАЭ пристальное внимание начинает уделять образовательному сектору в связи с недостатком местных квалифицированных кадров. Появляются такие образовательные учреждения как Авиационный колледж, Университет Шарджи и Университет ибн Заида. Обеспечение благополучия граждан по-прежнему приоритет. В 1997 году в интервью The New York Times первый президент ОАЭ Заид ибн Султан аль Нахайян сказал следующее: ”Мы всегда говорим о том, что наш народ должен открыто проявлять свои желания. Мы все в одной лодке, а наши граждане и капитан, и команда. Наши двери открыты: мы готовы выслушать любое мнение, о чем знает каждый житель нашей страны. Мы убеждены, что Всевышний создал всех людей свободными и каждый наделен свободой выбора”. В 2017 году в ОАЭ был создан Всемирный совет счастья для повышения уровня довольства как граждан страны, так и мира в целом.

Благодаря инвестициям в промышленность, строительство, телекоммуникационный, транспортный и инфраструктурные сектора ОАЭ удалось выйти за рамки ”сырьевой экономики”. В начале 2000-х годов Управление экономического развития Дубая создает отдельное подразделение для поддержки среднего и малого бизнеса. Результатом инициативы стало создание более 500 компаний в следующие 15 лет.

В своем видении развития ОАЭ эмир Заид возлагал большие надежды на диверсификацию экономики за счет туризма, и его идеи были со временем воплощены в жизнь: в 2022 году Дубаи (один из столпов туристического сектора Эмиратов) занял первое место в мире по популярности среди туристов по версии сервиса TripAdvisor, а лучшим местом для отдыха признан курорт на первом в мире искусственном острове Парус.

За прошедшие полвека с основания ОАЭ стали во многом передовым государством. С самых первых лет своего существования и до сих пор власти Эмиратов во главу угла ставит благополучие граждан, инвестиции и инновации, которые обеспечивают процветание семи эмиратов на берегу Персидского залива. Страна, которая всего 51 год назад была населена в основном бедуинами, теперь одна из самых образованных в мире, а ее население - одно из самых богатых. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты - процветающий центр притяжения экспертов со всего мира, торговый узел и влиятельный политический игрок, и все это стало возможно благодаря визионерству и грамотному управлению ресурсами.