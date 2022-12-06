В Ставропольском крае будут построены три новых объекта культуры 

6 дек. 23:25

В Кисловодске на улице Горького продолжается строительство хореографической школы, где предусмотрены теоретические, танцевальные классы на 25 и 40 человек, актовый зал на 134 места, гримерные, кабинеты педагогического состава и администрации, буфет. Планируется, что строительство будет завершено в 2023 году.

Второй объект Кисловодска – многофункциональный культурный центр на 1200 мест. Планируется, что строительство завершится в 2025 году.

В Зеленокумске за счет средств краевого бюджета строится трехэтажный Центр культурного развития. Проектом предусмотрены два кинозала по 49 мест каждый, библиотека с читальным залом на 37 человек, помещения ЗАГСа и конференц-зал на 70 мест. Новый центр появится также в 2023 году.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, главная задача, которую поставил губернатор края, завершить работы в установленные сроки.