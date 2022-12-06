Израиль и Франция провели совместные учения

6 дек. 23:03

В Израиле завершились международные учения «Восточный бриз», участниками которых наряду с израильскими военными стали их коллеги из Франции.

«Сегодня (во вторник) завершились международные учения «Восточный бриз», в ходе которых ВВС Израиля и ВВС Франции отрабатывали взаимодействие в воздухе в небе Израиля», - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Экипажи ВВС Израиля и Франции летали крылом к крылу, отрабатывая совместные удары и противодействие воздушным угрозам", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что «учения стали важной вехой в развитии стратегического сотрудничества между ВВС Израиля и Франции» и что они привели к «повышению боеготовности сил».