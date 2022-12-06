Власти США следят за ситуацией с затором танкеров в территориальных водах Турции

6 дек. 22:48

Власти США внимательно следят за ситуацией с затором танкеров у берегов Турции. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

При этом он подчеркнул, что пока сложно сказать, как происходящее скажется на мировом рынке нефти.

"Что касается проблем в Турции и где бы то ни было, мы внимательно следим за ситуацией, но, мне кажется, рано делать какие-либо выводы", - цитирует Диза ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу потолка цен на российскую нефть Турция перестала пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы 20 танкеров.