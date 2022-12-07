Страны Персидского залива хотят укрепить экономические связи с Китаем

Ожидается, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию на этой неделе будет сфокусирован на торговых и инвестиционных связях между Китаем и арабскими государствами Персидского залива, поскольку в ожидании экономических преобразований внимание стран региона все чаще направлено на восток, пишет Reuters.

Китай, крупнейший в мире потребитель энергии, остается основным торговым партнером стран Персидского залива, и, хотя экономические связи по-прежнему базируются на энергетических интересах, двусторонние отношения также расширились благодаря развитию в регионе инфраструктуры и технологий.

Саудовская Аравия - крупнейший поставщик нефти в Китай, на ее долю приходится 18% от общего объема китайского импорта сырой нефти, а государственная нефтяная компания Saudi Aramco ежегодно заключает контракты на поставку нефти с полдюжиной китайских нефтеперерабатывающих заводов.

В Эр-Рияде заявили, что приоритетными темами во время визита Си будут укрепление торговых связей и региональная безопасность. Во время визита китайского лидера в королевстве также пройдет встреча лидеров стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и китайско-арабский саммит, на которых, по словам дипломатов, будут заключены десятки соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Помимо энергетической сферы, страны ССАГПЗ предоставляют рынки сбыта для китайских товаров, возможность заключения строительных контрактов и привлечения инвестиций в инфраструктуру, производство и цифровую экономику в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

"Страны Персидского залива нуждаются в прямых иностранных инвестициях, которые не только удовлетворяют местный спрос, но и позволяют этим странам интегрироваться в глобальные цепочки поставок, - сказал управляющий директор SIA Energy International Фарид Мохамеди. - Китайские компании помогут с этим сначала на региональном уровне, а затем и за пределами Азии".

Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер сырой нефти и крупнейшая экономика на Ближнем Востоке - стремится уменьшить свою зависимость от экспорта нефти путем создания новых отраслей, предоставляющих саудовцам рабочие места. Королевство соперничает с ОАЭ за право называться транспортным и логистическим узлом региона, в том числе за счет развития морских портов. Саудовская Аравия и ОАЭ также инвестируют в технологии будущего как опору экономической диверсификации, получившей импульс в результате постепенного отказа от ископаемого топлива.

В августе стало известно, что китайская компания Huawei, которая участвовала в развертывании сетей 5G в большинстве стран Персидского залива, несмотря на опасения США, завершает поиск места для нового центра обработки данных в Саудовской Аравии, который станет вторым в регионе после Абу-Даби. Китайский интернет-гигант Alibaba заключил партнерское соглашение с саудовской телекоммуникационной компанией STC Group по предоставлению облачных услуг в Саудовской Аравии.

Кроме того, китайские фирмы пристально следят за саудовскими мегапроектами, такими как мегаполис Неом стоимостью $500 млрд, а также изучают возможности королевства в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Компромисс

Власти ряда стран Персидского залива отмечали, что, хотя Вашингтон остается их ключевым стратегическим партнером, для национальных экономических интересов и интересов безопасности региона важно углублять связи с другими партнерами, в число которых входят как Китай, так и Россия.

"Наши торговые отношения все больше ориентированы на Восток, в то время как наши основные отношения в области безопасности и инвестиций - на Запад", - заявил в прошлом месяце дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

В отчете британского аналитического центра Asia House указано, что в период с 2010 по 2021 год объем торговли между странами ССАГПЗ и Китаем увеличился вдвое. Однако переговоры по соглашению о свободной торговле ведутся еще с 2004 года, и по словам источников, в ближайшем будущем его заключение не предвидится.

Основная мотивация Пекина для более тесного сотрудничества с Персидским заливом по-прежнему связана с зависимостью от импорта энергоносителей, в то время как арабские производители по-прежнему сильно зависят от доходов от нефти и природного газа.

"Все экспортеры нефти в регионе захотят получить больше информации о планах Китая по снятию коронавирусных ограничений, особенно страны, которые сильно зависят от этого рынка, такие как Ирак и Оман", - отметила старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Карен Янг.