Азербайджан поддержал предложенный Россией проект газового хаба в Турции

6 дек. 21:52

Азербайджан и ряд других стран поддержали "газовый хаб" в Турции, предложенный Россией. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Президент Азербайджана Алиев выразил свою поддержку этому проекту… В конце недели их (азербайджанская делегация – прим. ред.) будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции.