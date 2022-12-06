Иран и Узбекистан свяжут прямые рейсы

6 дек. 21:44

Иранская авиакомпания Qeshm Air с 22 декабря начнет выполнять прямые авиарейсы между Тегеран и двумя городами Узбекистана – Ташкентом и Самаркандом.

В Uzbekistan Airports сообщили, что открытие рейсов стало результатом договоренностей между властями Узбекистана и Ирана, которые были достигнуты в рамках официального визита в Ташкент президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси в сентябре этого года.

Узбекистан и Иран приняли программу сотрудничества в области туризма, ориентированную на упрощение ряда визовых процедур и активизацию туристических потоков между странами.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 раз в неделю. В будущем частота рейсов может быть увеличена.