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В станице Ессентукской пройдет благотворительная елка 

В станице Ессентукской пройдет благотворительная елка 

На новогоднее мероприятие, которое состоится в станице Ессентукской 22 декабря, приглашены дети около 180 детей от 3 до 12 лет. 
Как стало известно, участниками праздника станут отличники учебы, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. 
По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, проводить масштабные новогодние мероприятия для взрослых в нынешнее время неуместно, но лишать праздника детей нельзя. Развлекать детей будут ростовые куклы, аниматоры и, конечно, главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

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