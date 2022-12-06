В станице Ессентукской пройдет благотворительная елка 

6 дек. 22:25

На новогоднее мероприятие, которое состоится в станице Ессентукской 22 декабря, приглашены дети около 180 детей от 3 до 12 лет.

Как стало известно, участниками праздника станут отличники учебы, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, проводить масштабные новогодние мероприятия для взрослых в нынешнее время неуместно, но лишать праздника детей нельзя. Развлекать детей будут ростовые куклы, аниматоры и, конечно, главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.