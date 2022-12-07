В Узбекистане заработали 7 цементных заводов с начала года

7 дек. 1:45

С начала года в Узбекистане запустили 7 новых заводов по производству цемента мощностью 6,8 млн тонн в год в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, сообщил глава информационной службы Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари"Жамшид Шерметов.

По прогнозам, в этом году общий объем производства цемента в стране достигнет 15,2 млн тонн с ростом на 7% по сравнению с прошлым годом (14,2 млн тонн). Сейчас проектная мощность производства цемента в Узбекистане достигла 27,1 млн тонн.

За последние 10 месяцев из Узбекистана экспортировали цемента на сумму $9,5 млн