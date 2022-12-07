В Казахстане усилили предновогоднюю охрану хвойных лесов

7 дек. 0:05

В Карагандинской области с 1 декабря охраной хвойных деревьев занимаются свыше 20 мобильных групп.

Предновогодняя охрана елей организована в зеленых зонах Караганды, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Актогайском районах. Леса охраняют 26 мобильных групп, созданы 14 постов.

Контроль и патрулирование ведутся круглосуточно. За уничтожение или повреждение одной штуки молодняка хвойных пород придется заплатить 15 МРП (45 945 тенге, около $100) возмещения ущерба.

«В случае нанесения значительного ущерба, превышающего 100 МРП, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников физические лица наказываются штрафом до 180 МРП (551 340 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом до 45 суток с конфискацией имущества», - напомнили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.