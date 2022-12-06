Бывший первый вице-премьер Дагестана отправился в Мордовию

6 дек. 21:25

Бывшего первого вице-премьера Дагестана Батыра Эмеева назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Мордовии, сообщил во вторник новый и.о. вице-премьер субъекта в своем Telegram-канале. Указ о назначении был подписан главой республики Артемом Здуновым.

"Накануне указом главы Республики Мордовия Артема Здунова был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Мордовия",- сообщил Эмеев.

На новым посту Эмеев будет курировать вопросы привлечения инвестиций в экономику Мордовии, создания особой экономической зоны, загрузки парков ТОСЭР, а также взаимодействия с институтами развития и госкорпорациями.