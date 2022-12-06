Директор клиники «Вивамеди» дал совет Саакашвили

6 дек. 21:15

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен питаться полноценно, выразил уверенность медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.

«Пациент принимает ту пищу, которую он хочет, и то в те дни, когда он хочет. Не ежедневно. Это не значит, что он не может есть, скорее всего – он не ест», - прокомментировал медик недавнюю новость о том, что бывший Грузинский лидер объявил частичную голодовку.

Также Чхаидзе не исключает, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни.

Напомним, что Саакашивили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая, после голодовки, длившейся 50 дней.