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Директор клиники «Вивамеди» дал совет Саакашвили

Директор клиники «Вивамеди» дал совет Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен питаться полноценно, выразил уверенность медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе.

«Пациент принимает ту пищу, которую он хочет, и то в те дни, когда он хочет. Не ежедневно. Это не значит, что он не может есть, скорее всего – он не ест», - прокомментировал медик недавнюю новость о том, что бывший Грузинский лидер объявил частичную голодовку.

Также Чхаидзе не исключает, что, возможно, экс-президента придется кормить через зонд в том случае, если он продолжит выборочное питание в желанные ему дни.

Напомним, что Саакашивили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая, после голодовки, длившейся 50 дней.

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