РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Кубани скончался раненый при стрельбе возле медицинского центра

На Кубани скончался раненый при стрельбе возле медицинского центра

Мужчина, который получил ранения при стрельбе возле медицинского центра в Крымске в Краснодарском крае в конце ноября, умер. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона во вторник.

"Получивший ранение скончался", - сообщил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что житель Крымска в помещении одного из медицинских центров на улице Комарова застрелил двоих работников этой организации, после чего вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, в результате которой был убит еще один человек, а еще один человек получил тяжелое ранение. По факту возбуждено уголовное дело.

1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version