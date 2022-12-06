На Кубани скончался раненый при стрельбе возле медицинского центра

6 дек. 21:04

Мужчина, который получил ранения при стрельбе возле медицинского центра в Крымске в Краснодарском крае в конце ноября, умер. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона во вторник.

"Получивший ранение скончался", - сообщил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что житель Крымска в помещении одного из медицинских центров на улице Комарова застрелил двоих работников этой организации, после чего вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, в результате которой был убит еще один человек, а еще один человек получил тяжелое ранение. По факту возбуждено уголовное дело.