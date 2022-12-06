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Замглавы МИД России и иранский депутат поговорили о межпарламентском взаимодействии

Замглавы МИД России и иранский депутат поговорили о межпарламентском взаимодействии

Во вторник, 6 декабря, состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и председателя комиссии Меджлиса исламского совета Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахида Джалалзаде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание было уделено возможностям межпарламентского взаимодействия в целях урегулирования региональных конфликтов и кризисов.

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