Главы МИД стран ЕС обсудят новый санкционный пакет против России

6 дек. 20:26

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят 12 декабря в Брюсселе новые санкции в отношении России, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, уточнив, что в том числе будут обсуждаться ограничения в сферах технологий и банковских услуг.

"ЕС работает над новыми мерами после уже восьми пакетов санкций. Изучаются различные варианты, в частности запрет на экспорт технологической продукции и банковских услуг, а также определение новых индивидуальных ограничений в отношении высокопоставленных лиц из военной, политической и экономической среды <...>, - заявила она на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Колонна отметила, что все эти вопросы будут обсуждаться на заседании совета по общим вопросам в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 12 декабря.