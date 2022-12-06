РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главы МИД стран ЕС обсудят новый санкционный пакет против России

Главы МИД стран ЕС обсудят новый санкционный пакет против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят 12 декабря в Брюсселе новые санкции в отношении России, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, уточнив, что в том числе будут обсуждаться ограничения в сферах технологий и банковских услуг.

"ЕС работает над новыми мерами после уже восьми пакетов санкций. Изучаются различные варианты, в частности запрет на экспорт технологической продукции и банковских услуг, а также определение новых индивидуальных ограничений в отношении высокопоставленных лиц из военной, политической и экономической среды <...>, - заявила она на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Колонна отметила, что все эти вопросы будут обсуждаться на заседании совета по общим вопросам в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 12 декабря.

570 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version