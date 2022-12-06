Иордания и Алжир начинают новый этап сотрудничества

Король Иордании Абдалла II и президент Алжира Абдельмаджид Теббун решили начать новый этап двусторонних отношений. В воскресенье в Алжире прошли переговоры лидеров двух стран, на которых обсуждалась активизация иорданско-алжирского сотрудничества в политике, экономике, торговле, инвестициях и обороне, сообщает информационное агентство Иордании.

На встрече была подтверждена заинтересованность в обеспечении координации и проведении консультаций по вопросам относительно арабских стран, а также другим темам, представляющим взаимный интерес, пишет Arab News. Король Абдалла говорил о необходимости защиты законных прав палестинцев, призвав к разработке справедливого и всеобъемлющего мирного плана, основанного на решении о создании двух государств, в соответствии с которым будет создано независимое и суверенное палестинское государство по образцу июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Король также подтвердил важность сохранения исторического и правового статус-кво в мечети Аль-Акса.

По итогам встречи было подписано соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, а также программы сотрудничества между информационным агентством Иордании и пресс-службой Алжира. Было подписано три меморандума о взаимопонимании, касающихся политических консультаций, сотрудничества между Иорданским институтом дипломатии и Алжирским институтом дипломатии и международных отношений, а также взаимного признания морских квалификационных свидетельств для моряков, образовательных программ и морской подготовки между двумя странами.

Король Абдалла и президент Теббун поручили своим правительствам предпринять необходимые меры для поощрения инвесторов и бизнеса к изучению инвестиционных и коммерческих возможностей в обеих странах. Эксперты продолжат работу над соглашениями, которые расширят сотрудничество в области здравоохранения, энергетики, медицинского туризма, отелей, транспорта, авиационной подготовки, высшего образования, а также культурного обмена между университетами.

Экономисты высоко оценили итоги государственного визита короля Абдаллы в Алжир. Сенатор из Иордании Мазен Дарваза отметил, что за последние два десятилетия иорданские инвестиции в Алжир постепенно увеличивались, при этом на фармацевтическую промышленность ушло около миллиарда долларов.

Координатор Иорданско-алжирского делового совета Халед Аль-Суб заявил, что алжирское законодательство позволяет иорданским инвесторам расширять свои проекты и приобретать акции у иностранных партнеров.

Эксперт по энергетике Хашем Акель сказал, что Алжир богат бензином и природными ресурсами, и выразил надежду, что импорт энергоносителей из страны возрастет после того, как Иордания получит льготные цены.