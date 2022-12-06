Байден намерен объявить об участии в следующих выборах после праздников

6 дек. 19:58

Президент США Джо Байден после новогодних праздников может объявить о намерении принять участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

"Президент примет это решение. Я ожидаю, что это произойдет вскоре после праздников. По моим ожиданиям, оно будет заключаться в том, чтобы сделать это", - цитирует его ТАСС.

Клейн подчеркнул, что многие демократы готовы поддержать Байдена в данном вопросе. По его словам, об этом свидетельствуют сигналы, поступающие от сопартийцев американского лидера.

Напомним, следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.