В Ингушетии рассказали о протяженности отремонтированных ЛЭП

6 дек. 20:15

В этом году «Россети Северный Кавказ» отремонтировали 78 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в Ингушетии, сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что на эти цели было направлено 40 миллионов рублей.

«Россети Северный Кавказ» в рамках реализации программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года отремонтировали в Ингушетии порядка 78 километров ЛЭП всех классов напряжения. К работе в период пиковых нагрузок подготовили более 34 километров ЛЭП высокого класса напряжения (35 и 110 кВ) и свыше 44 километров линий 0,4−20 кВ. На реализацию технических мероприятий направлено 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 40 километров ветхого провода заменили на самонесущий изолированный, позволяющий снизить риск возникновения технологических нарушений. Кроме того, специалисты также провели замену 857 опор и 1 126 поврежденных и устаревших изоляторов на новые.