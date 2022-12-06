Грузия и Сан-Марино будут сотрудничать в сфере образования

6 дек. 19:54

Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки. Об этом сообщили в Минобразования Грузии.

Свои подписи под документом поставили глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели и министр образования, культуры, молодежной политики, университетских и научных исследований Сан-Марино Андреа Беллюцци.

Согласно меморандуму, стороны будут осуществлять совместные образовательные, научно-исследовательские проекты. Он также предусматривает программы по обмену для повышения квалификации академического персонала, учителей, стажеров, экспертов по вопросам образования и студентов.

В рамках меморандума стороны будут проводит совместные конференции и семинары, на которых будут делиться опытом и лучшей практикой на всех ступенях в направлении беспрерывного обучения и обеспечения качества, передает "Sputnik Грузия".