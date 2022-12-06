Лидеры Азербайджана и Турции обратились к участникам совместных учений "Братский кулак"

6 дек. 19:43

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили военнослужащих двух стран с успешным завершением совместных учений "Братский кулак".

За учениями наблюдали министр обороны Азербайджана генерал Закир Гасанов и министр национальной обороны Хулуси Акар. Главы государств обратились к военнослужащим двух стран по телефону.

"Название этих учений - "Братский кулак". Это проявление турецко-азербайджанского единства. Наше единство незыблемо, вечно. Да здравствует братство Турция-Азербайджан", - сказал Ильхам Алиев, поздравляя армии двух стран с окончанием учений.

В свою очередь, Эрдоган акцентировал внимание на том, что военные прекрасно провели учения исходя из понимания "одна нация, два государства". "Вы придали силы друзьям и вселили страх во врагов", - уточнил турецкий лидер.

Он также выразил уверенность в том, что учения, проходившие в сложных географических и - метеоусловиях, будут способствовать укреплению мощи армий двух стран, передает агентство Anadolu.