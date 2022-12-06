Правители ОАЭ и Катара завершили переговоры в Дохе

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахайан покинул Доху после переговоров с правителем Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Его провожал катарский коллега в терминале Амири международного аэропорта Хамад.

По данным Arab News, лидеры обсудили двусторонние связи, а также пути укрепления сотрудничества в сфере экономики, инвестиций и торговли для достижения взаимных интересов. Они подтвердили важность активизации совместных действий стран Персидского залива для реализации стремления людей к развитию, прогрессу и процветанию. В ходе встречи лидеры также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, представляющих общий интерес.

Визит состоялся в ответ на приглашение катарского правителя и основывается на "существующих братских отношениях между двумя странами". В своем заявлении катарский правитель выразил надежду, что визит его эмиратского коллеги поднимет двусторонние отношения на новый уровень.

Шейх Мухаммед поздравил правителя Катара с успешным проведением чемпионата мира по футболу, который, по его словам, вызвал чувство гордости в арабском регионе и странах Персидского залива. Он также отметил, что этот крупный успех показал, что регион способен проводить международные мероприятия.

Президент ОАЭ и его делегация были встречены на официальной церемонии по прибытии в Доху.

ОАЭ были среди арабских стран, приглашенных на церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Дохе, и были представлены шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль-Мактумом, вице-президентом, премьер-министром и правителем Дубая.