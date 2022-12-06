На Ставрополье возбуждено дело об организации незаконной свалки 

6 дек. 19:19

В Ипатовском городском округе Ставропольского края сотрудники прокуратуры выявили несанкционированную свалку площадью более 4 тыс кв м, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Уточняется, что ущерб окружающей среде превысил 344 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

«На территории земельного участка, расположенного в городе Ипатово Ставропольского края, была организована несанкционированная свалка отходов пятого класса опасности (неопасные отходы — Ред.). Площадь загрязнения составила более 4 тысяч квадратных метров. Размер вреда, причиненного почве, составил более 344,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.