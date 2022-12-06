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На Ставрополье возбуждено дело об организации незаконной свалки 

На Ставрополье возбуждено дело об организации незаконной свалки 

В Ипатовском городском округе Ставропольского края сотрудники прокуратуры выявили несанкционированную свалку площадью более 4 тыс кв м, информирует пресс-служба краевой прокуратуры. 
Уточняется, что ущерб окружающей среде превысил 344 млн рублей, возбуждено уголовное дело. 
 «На территории земельного участка, расположенного в городе Ипатово Ставропольского края, была организована несанкционированная свалка отходов пятого класса опасности (неопасные отходы — Ред.). Площадь загрязнения составила более 4 тысяч квадратных метров. Размер вреда, причиненного почве, составил более 344,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении. 
По факту возбуждено уголовное дело.

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