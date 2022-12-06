Премьер-министр Азербайджана встретился c главой Дагестана

6 дек. 19:14

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым, который находится с официальным визитом в Баку.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах. «Выражена убежденность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.