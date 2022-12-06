РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Вице-премьер Молдавии приедет в Турцию обсуждать

Вице-премьер Молдавии приедет в Турцию обсуждать

В среду, 7 декабря, вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску отправится с визитом в Анкару. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Турции.

Визит главы молдавского внешнеполитического ведомства в Турцию состоится по приглашению турецкого министра Мевлюта Чавушоглу.

В рамках поездки Попеску проведет ряд встреч с официальными лицами Турции, на которых обсудят вопросы сотрудничества между странами, а также вопросы региональной и международной повестки.

 

1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version