ВЦИОМ разобрался, каким новостным источникам доверяет молодежь в РФ

6 дек. 19:08

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, большая часть молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет (60%) среди источников информации больше всего доверяют Telegram-каналам, кроме того, популярностью пользуются интернет-источники и социальные сети.

"У молодежи на первом месте среди каналов информации - Telegram-каналы: 60% среди россиян в возрасте 18-35 лет. На втором месте интернет-источники (блогеры, интернет-порталы) - 44%, на третьем - социальные сети (38%)", - сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в рамках сессии на форуме "Мы вместе".