В Иране вынесли смертный приговор пяти участникам акций протеста

6 дек. 18:49

В Иране суд приговорил к смертной казни 5 из 16 фигурантов дела об убийстве полицейского во время протестных акций, вспыхнувших после смерти иранской девушки Махсы Амини. Об этом сообщил пресс-секретарь судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

Он подчеркнул, что судебные процессы по делам участников беспорядков рассматриваются в "неотложном порядке" и "со всей строгостью", передает агентство Anadolu.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.