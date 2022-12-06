Россия и Туркменистан создадут совместный университет

6 дек. 18:40

В Туркменистане откроют российско-туркменский университет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства науки и высшего образования России по итогам встреча главы ведомства Валерия Фалькова и министра образования Туркменистана Гурбангули Атаевой.

"Отдельно министр остановился на вопросе создания в Туркменистане совместного университета. В этом году в ведомство поступило письмо с данной инициативой от туркменской стороны, в ответ на которое Минобрнауки России подготовило концепцию и план мероприятий по реализации проекта", - сказано в заявлении.

В нем также сказано, что российская сторона уже подготовила проект межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности совместного университета", - говорится в сообщении.

Фалькова отметил, что туркменская сторона выразила заинтересованность в подготовке специалистов технического и медицинского профиля в будущем вузе.