Мурашко рассказал, что помогает ему быть в тонусе

6 дек. 18:34

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя в ходе выступления на форуме "МыВместе".

В то же время он признался, что у него из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается. "На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - сказал глава ведомства.

Далее Мурашко отметил, что зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе.