ГД рассмотрит проект о тринадцатой пенсии

6 дек. 18:19

"Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре.

В заключении правительства России на законопроект сообщается, что кабмин не поддерживает данную инициативу, отмечает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что данные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости.

"Число пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 35 миллионов 357 тысяч человек, при этом средняя пенсия по старости составляет 18 521 рублей. Таким образом, реализация законопроекта в части выплаты "тринадцатой пенсии" потребует порядка 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей", - говорится в документе.