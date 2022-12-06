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На Кубани вырастет финансирование модернизации сетей ЖКХ

На Кубани вырастет финансирование модернизации сетей ЖКХ

Ресурсоснабжающие организации Кубани направят на модернизацию объектов ЖКХ более 16 млрд рублей в 2023 году, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края, уточняя, что это на четверть больше, чем по итогам 2022-го.  

"Ресурсоснабжающие организации Кубани в 2023 году направят на модернизацию коммунальных объектов более 16 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2022 году. Увеличение суммы в том числе стало возможным благодаря средствам от повышения тарифов на ЖКУ", - говорится  сообщении.

Уточняется, что речь идет об обновлении систем электроэнергетики, водо- и теплоснабжения, водоотведения.

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