На Кубани вырастет финансирование модернизации сетей ЖКХ

6 дек. 17:04

Ресурсоснабжающие организации Кубани направят на модернизацию объектов ЖКХ более 16 млрд рублей в 2023 году, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края, уточняя, что это на четверть больше, чем по итогам 2022-го.

"Ресурсоснабжающие организации Кубани в 2023 году направят на модернизацию коммунальных объектов более 16 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2022 году. Увеличение суммы в том числе стало возможным благодаря средствам от повышения тарифов на ЖКУ", - говорится сообщении.

Уточняется, что речь идет об обновлении систем электроэнергетики, водо- и теплоснабжения, водоотведения.