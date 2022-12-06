В Исфахане выразили интерес в развитии туристических связей с Россией

6 дек. 17:00

Глава департамента исторического наследия иранской провинции Исфахан Алиреза Изади сообщил о намерении повышать популярность Ирана среди русских туристов, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Tehran Times.

"Россияне пока мало знакомы с туристическим рынком Ирана", - сообщил Изади, отметив, что в туристических целях россияне в основном едут в Дубай и Турцию.

Глава департамента исторического наследия выразил надежду повысить туристический интерес россиян к Ирану за счет организации ознакомительных туров, бизнес встреч и форумов с участием представителей туристической сферы из обеих стран.

По словам Изади, Исфахан в ближайшем будущем примет десятки российских турагентств и туроператоров в рамках ознакомительных туров.

Сообщается, что несколько дней назад представители рабочей группы из провинции Исфахан обсудили с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга пути развития туристических связей.