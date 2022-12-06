В Сирии хотят видеть больше туристов из России

6 дек. 16:56

Руководство Сирии желало бы видеть в стране больше туристов из России, рассказала министр культуры САР Любана Машавах "на полях" международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного и культурного наследия в Казани.

По ее словам, культурные обмены и увеличение списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО позитивно влияют и на развитие туристических связей между Россией и Сирией.

"Культурный обмен влияет на укрепление знаний, просвещение. Мы бы хотели видеть больше российских туристов у нас в Сирии", - приводят слова министра "Известия".