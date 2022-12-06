Количество российских туристов в Грузию увеличилось в пять раз

6 дек. 16:54

Грузию с января по ноябрь текущего года посетили 997,7 тыс россиян - на 412,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, и на 29% меньше, чем в 2019-м, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

В целом, с начала года Грузия приняла 4,8 млн путешественников со всего мира, что на 185,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Из общего числа визитов в январе-ноябре 3,3 млн были туристическими - на 133,7% больше, чем в прошлом году. В администрации туризма добавили, что Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%.

По данным ведомства, лидером по числу визиту своих граждан в Грузию является Россия. Лишь в ноябре 2022 года страну посетили 108,2 тыс россиян, что на 362,1% больше, чем в прошлом году, и на 32% больше, чем в 2019-м.