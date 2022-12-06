Запущена российская соцсеть Looky

6 дек. 16:37

В России появилась новая социальная сеть Looky, которая может заменить гражданам Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы представляем новую соцсеть Looky. Она, по нашему мнению, призвана заменить Instagram и все его основные функции", - заявил руководитель проекта Егор Яковлев в ходе презентации проекта.

Российская соцсеть содержит все базовые функции из Instagram, также все данные, в том числе никнейм из Instagram можно перенести в Looky "в один клик", отметил Яковлев. Также сохранятся подписки, при условии, что эте профили есть и в новой сети.

Создатели Looky рассчитывают к 2024 году привлечь не менее 10% российских пользователей Instagram.

Пользователи будут получать за размещение постов, историй и привлечение новых подписчиков так называемые Looks. "Их можно обменивать на подарки от Looky или дополнительные фичи, чтобы становиться более популярным", - объяснил креативный директор проект Артем Коновалов.

"В прошедшем году затраченные средства в проект составили более 160 млн рублей, и гораздо более амбициозные планы на следующий год у нас есть", - добавил Яковлев.

По данным РБК, общие затраты на проект оценены в 459,7 млн рублей, из которых 90% потребуются для доработки продукта. Создатели сети подали в Российский фонд развития информационных технологий заявку на получение гранта в размере 367,7 млн рублей.

Оператором соцсети, согласно данным сайта Looky, является компания CS Development LLC с юридическим адресом в Грузии. Российское юрлицо проекта - ООО "Мотивационные решения".