"Новые люди" предложили отменить список запрещенных для женщин профессий

6 дек. 16:32

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с замруководителя Сарданой Авксентьевой внесли в Государственную думу законопроект об упразднении списка запрещенных для женщин профессий.

Авторы отмечают, что законопроект создан в целях "устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин", из-за которой женщины не имеют возможности получать достойный доход, работая, например, в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности.

"В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем получают меньшую пенсию", - цитирует пояснительные материалы ТАСС.

На пленарном заседании Госдумы Авксентьева уточнила, что многие традиционно женские профессии на самом деле также предполагают тяжелый труд. Например, женщинам запрещено поднимать грузы больше 15 кг (без перемещения), но в реальности медсестры, санитарки и сиделки перекладывают лежачих больных, и выполняют другой тяжелый физический труд, а зарплата их зачастую сильно меньше, чем у мужчин на работах из запрещенного списка, пояснила депутат.