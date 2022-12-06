Крупнейшая в мире плавучая книжная ярмарка пришвартуется в Египте в январе

6 дек. 16:28

Крупнейшая в мире плавучая книжная ярмарка - корабль Logos Hope - зайдет в порт Египта в январе 2023 года, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Egypt Independent.

Руководство ярмарки объявило, что 4 января 2022 года корабль прибудет в египетский Порт-Саид после более чем 12-летнего перерыва, откуда отправится дальше 23 января.

Сейчас корабль пришвартован на Кипре, а две последние недели этого года ярмарка будет проходить в марокканском городе Мисурата, откуда корабль и отправится в Порт-Саид. Последний раз плавучая ярмарка проходила в Египте в 2010 году.

На палубах огромного лайнера расположены свыше 10 тысяч наименований книг самых разных направлений, включая науку, кулинарию, спорт, медицину, искусство, философию, художественную, детскую литературу и другие.

Визит Logos Hope совпадет с Каирской международной книжной ярмаркой, запланированной на январь следующего года.