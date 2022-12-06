Составлена дорожная карта восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией

6 дек. 16:05

Проект дорожной карты по возобновлению авиасообщения между Россией и Абхазией подготовлен, на восстановление единственного аэропорта в республике пойдет свыше 20,5 млрд рублей, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

"Предварительная стоимость реализации проекта восстановления аэропорта Бабушара составит 20,54 млрд рублей. Разработан проект дорожной карты по реализации проекта восстановления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», - рассказал он на Десятом российско-абхазском деловом форуме "Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста".

Пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции должна составить 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год.

Аэропорт расположен в 18 км от Сухума.

В прошлом году россияне совершили свыше 5 млн поездок в Абхазию, за первые шесть месяцев 2022 года - 2 млн поездок.