Экс-игрок "Реала" может перебраться в чемпионат Азербайджана

6 дек. 15:59

Футболист итальянской "Венеции" и экс-игрок сборной России Денис Черышев может стать игроком азербайджанского "Сабаха".

Как сообщают российские СМИ, клуб, которым руководит бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев, хочет заполучить 31-летнего полузащитника.

При этом подчеркивается, что зарплата Черышева в Италии довольно высокая, которую азербайджанский клуб не сможет осилить. Поэтому

Отмечается, что Черышев получает в Италии достаточно высокую зарплату, которая не по силам "Сабаху", поэтому.

Стоит добавить, что Денис является воспитанником мадридского "Реала". Также он выступал за "Севилью", "Вильяреал" и "Валенсию". В Италию футболист перебрался в 2022 году.