"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Крыму

Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Telegram.
Он будет действовать "для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан" с 20:00 завтрашнего дня до 20:00 22 декабря.
"Желтый" уровень будет в силе в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.
Кроме того, он останется на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Минпромполитики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.