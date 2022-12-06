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"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Крыму

&quot;Желтый&quot; уровень террористической опасности продлили в Крыму

Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Telegram.

Он будет действовать "для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан" с 20:00 завтрашнего дня до 20:00 22 декабря.

"Желтый" уровень будет в силе в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Кроме того, он останется на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Минпромполитики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

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