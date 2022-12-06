Глава Дагестана и министр экономики Азербайджана провели встречу в Баку

6 дек. 15:42

Глава Дагестана Сергей Меликов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провели переговоры в Баку, об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Они обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Меликов и Джаббаров, в частности, коснулись расширения товарооборота между Дагестаном и Азербайджаном, развития МТК "Север-Юг", взаимодействия в областях АПК и туризма, реализации инвестпроектов и сотрудничества в сфере культуры, а именно проектов в рамках 100-летия Расула Гамзатова.